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 | Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor iddiası! DMM'den yalanlama geldi

Son dakika haberi: İletişim Bakanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Ekrem İmamoğlu için sahte tanık arandığı” iddiasını yalanladı.

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Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor iddiası! DMM'den yalanlama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 11:31

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gerçeği yansıtmayan birçok iddia ortaya atıldı. Onlarda biri de "Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor" iddiasıydı. İletişim Bakanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu için sahte tanık arandığı” iddiasını yalanladı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZLDIR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Ekrem İmamoğlu için sahte tanık arandığı” iddiası doğru değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre hiçbir tanık baskı altında ifade veremez, aksi takdirde bu ifadeler hukuken geçersizdir. Mahkumların SEGBİS aracılığıyla tehdit edilerek İmamoğlu aleyhine tanıklık yapmaya zorlandığına yönelik iddialar tamamen asılsızdır.

"YARGI SÜRECİ BAĞIMSIZ MAHKEMELERCE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Ülkemizde yargı süreçleri delillere dayalı olarak bağımsız mahkemelerce yürütülmektedir. Tanık beyanları, ancak diğer maddi delillerle desteklendiğinde geçerli kabul edilmektedir.

Adli makamlar, herhangi bir suç şüphesi durumunda şüpheli veya tanıkları hukukun belirlediği çerçevede ifadeye çağrılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

https://x.com/dmmiletisim/status/1905166750401888483

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