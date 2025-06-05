Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel parti kuracak iddiası: Cem Küçük yorumladı! Mansur Yavaş detayı dikkat çekti

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yeni parti kuracak iddiası, özellikle sosyal medyada oldukça konuşulmaya başlandı. Mahkemeye taşınan CHP Kurultayı sonrasında ortaya çıkan iddiayı değerlendiren Gazeteci Cem Küçük, oldukça dikkat çeken sözler sarf etti. İşte detaylar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada iddianame kabul edildi. Hazırlanan iddianamede,İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu sanık olarak yer alırken, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla dosyaya girdi.

İMAMOĞLU VE ÖZEL PARTİ KURUYOR İDDİASI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın bu adımından sonra, çeşitli gazeteciler tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in, mahkeme kararının sonucuna göre yeni bir parti kurabilecekleri ifade edildi.

Konuşulan iddialar hakkında çok önemli açıklamalar yapan Gazeteci Cem Küçük, Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile yaptığı röportajda; 30 Haziran tarihinde mahkemenin kararına göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan olabileceğinin altını çizerken, CHP'nin geleceği hakkında üç farklı senaryo ortaya koydu.

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

"KILIÇDAROĞLU DÖNERSE TABANIN TEPKİSİ SERT OLUR!"

Birinci senaryo:

Cem Küçük, mahkemenin 4-5 Kasım 2023 ve 6 Nisan 2025’teki olağanüstü kurultayları iptal ederek “mutlak butlan” kararı vermesi durumunda, CHP’nin liderliğinin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’na geçebileceğini belirterek şunları söyledi;

“Kemal Bey partiye geri gelse bile halktan ve CHP tabanından büyük tepki görür. İzmir, Aydın, Tekirdağ, Şişli, Kadıköy, Çankaya gibi CHP’nin kalesi olan yerlerde miting yapamaz, çok zorlanır. Bu durumda Kılıçdaroğlu hemen olağanüstü kurultay kararı alarak seçime gider.

"MANSUR YAVAŞ'I ADAY GÖSTERİRSE HAVA DEĞİŞİR!"

İkinci senaryo:

Cem Küçük'ün açıklamalarına göre; Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi ve 2027 veya 2028 seçimlerinde Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi durumunda siyasi atmosfer tamamen değişebilir.

"Kemal Bey partiye geri gelir ve birkaç hafta sonra ‘Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’ derse, bu siyasetin akışını değiştirir. Farklı bir hava oluşur."

"ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN ADAY OLUR!"

Mahkemeden, CHP Kurultayı'nın iptali kararı çıkarsa, İmamoğlu ve Özel'in yeni bir parti kuracağı ihtimalini uzak gören Küçük, Özgür Özel'in yeniden CHP Genel Başkanı olmak için çalışmalara başlayacağını ifade etti.

"Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi durumunda, Ekrem Bey ve Özgür Bey ayrı bir parti kurmaz. En kötü ihtimalle bir yıl içinde kurultaya gidilir. Parti tüzüğüne göre kurultay en fazla bir yıl ertelenebilir. Bu kurultayda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yeniden partiye hakim olur."