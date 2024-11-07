Ekrem İmamoğlu İstanbul'a kayyum atanacak iddialarına yanıt verdi! 'Akıllarının ucuna bile getiremezler'

07 Kasım 2024 16:03 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:09

Esenyurt belediyesine atanan kayyumdan sonra, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atanmıştı. İstanbul'a da kayyum atanabilir iddialarına yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 'Akıllarının ucuna bile getiremezler' ifadesini kullandı. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliğinde de başkan seçilen Ekrem İmamoğlu, kayyum atamalarından sonra Parti Genel Başkanlarından randevu talep ederek süreci değerlendirdi. Esenyurt Belediyesi ve DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine atılan kayyumların doğru olmadığını ifade eden İmamoğlu; İstanbul'a da kayyum atanabilir iddialarına da yanıt verdi.

"HİÇ ÖYLE BİR SENARYO OLAMAZ!"

Kayyum atamalarından sonra Parti Genel Başkanlarından randevu talep edip görüşen İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kabul görmedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini kabul etmeyen bir diğer isimse İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek oldu.

Başsavcının görüşmeyi iptal etmesi hakkında sorulan sorulara; 'Törenlerde konuşur, sohbet ederiz' yanıtını veren İmamoğlu, İstanbul'a da kayyum atılabilir iddiasına ise şöyle yanıt verdi:

"Hiç öyle bir senaryo yok. 16 milyon İstanbullunun böyle bir senaryosu yok. Akıllarının ucuna bile getiremezler. İstanbul ve kayyumu yan yana bile getiremezler, getiremeyecekler."