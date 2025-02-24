Ekrem İmamoğlu olmazsa Dilek İmamoğlu! 'Mansur Yavaş karşısına çıkmasın diye...'

CHP henüz Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi açıklanmamışken aday adayını belirledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçime tek aday olarak girecek. CHP'nin tek adayı olan İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturması gündeme bomba gibi düşerken, İmamoğlu'nun üniversite diploması yok sayılması ihtimaline karşın, Dilek İmamoğlu'nun adaylığı için toplantılar yapıldığı iddia edildi. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Gazeteci Ferhat Murat; ‘Bu iddiaların gerçekleşmesi şaşıracağımız konular değil’ diyerek, bu süreçte Mansur Yavaş’ın da aday olmaması için itibarsızlaştırma çalışmaları yapılacağını ifade etti. İşte detaylar…

Türkiye son günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayının belirleneceği ön seçimleri konuşuyor. Zira seçime henüz 3 sene olmasına rağmen adaylık tartışmaları başlamış durumda. Adaylık tartışmalarının yaşandığı atmosferde CHP tek adayla ön seçim gerçekleştirecek.

Konuşulan isimlerden Mansur Yavaş'ın ön seçime girmeyi kabul etmemesi sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için 23 Mart tarihinde tek başına seçime girecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasında usulsüzlük var gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili 5 Mart tarihinde savcı karşısına çıkacak olan İmamoğlu'nun üniversite diploması geçersiz sayılırsa Cumhurbaşkanlığı adaylığı da mümkün olmayacak.

"DİLEK İMAMOĞLU ADAY OLACAK!"

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse yerine eşi Dilek İmamoğlu'nun aday gösterebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili iddiaları Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren Gazeteci Ferhat Murat; ''Açıkçası bu iddiaların gerçekleşmesi şaşıracağımız konular değil.'' diyerek çok önemli mesajlar verdi.

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

"CHP İÇİNE SİNDİREBİLİYORSA NEDEN OLMASIN"

Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve meclis grubu Dilek İmamoğlu'nun adaylığını içine sindirebiliyorsa neden olmasın? CHP içinde olan pek çok gelişmeye şaşırmıyorum.

Henüz Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 yıla yakın süre varken olmayan bir seçimin Cumhurbaşkanı aday adayı olmayı başarmak şu anda tuhaf karşılanmıyorsa Dilek İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi sonrasında aday olarak açıklanması şaşıracağımız bir konu değil.

Çünkü biz aylardır çok şaşırılması gereken, eleştirilmesi gereken, abes bulunması gereken konuların CHP içerisinde ciddi ciddi tartışıldığını görüyoruz.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday adayı olduğu zaman İBB Başkanı olarak görevine devam eder mi? Yoksa yerini başkasına mı devreder?

"SEÇİM ÇALIŞMALARINI İBB BÜTÇESİNDEN FİNANSE EDECEK!"

Ekrem İmamoğlu bugüne kadar yapmadığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını daha da yapmamaya devam ettiğini göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yapılacak olan harcamaları İBB bütçesinden finanse edecek.

Ve bu süreçte Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkmaması için itibarsızlaştırma çalışması yapacak. Önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda bu saydıklarımızı bizzat göreceğiz. Zaten şimdiden Ekrem İmamoğlu'nun finanse ettiği sosyal medya hesaplarının Mansur Yavaş'ın diploma konusuyla ilgili açıklamalarını, Ekrem İmamoğlu'nun diğer belediye başkanlarına nasıl sahip çıktığı görüntülerle beraber paylaşılmaya başlandığını görüyoruz. Bu tarz paylaşımların artarak devam edeceğini de göreceğiz.