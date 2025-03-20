Ekrem İmamoğlu tutuklanıyor mu? İBB Başkanı ve beraberindeki ekip Savcı karşısına çıkıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 84 kişi gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı işlemlerinin ardından Cumartesi günü Savcılık makamına çıkacağı öğrenildi. Yaşanan gözaltı kararları sonrasında; Ekrem İmamoğlu tutuklanacak mı? Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelecek mi? İBB’ye kayyum kararı verilir mi? Gibi sorular da gündeme geldi. Tgrthaber.com’a konuşan Av. Mustafa Zafer soruşturmayla ilgili tüm merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar…

İki ana soruşturma çerçevesinde gerçekleşen operasyon kapsamında İBB iştirakleri üzerinden ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, bazı iş adamlarının haksız kazanç elde ettiği ve bu süreçte rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçların işlendiği iddia edildi.

Ayrıca, 'Kent Uzlaşısı' ile PKK/KCK terör örgütüne yardım edildiği, İBB bünyesinde terör örgütü mensuplarının veya sempatizanlarının işe alındığı ve bu yolla örgüte destek sağlandığı öne sürüldü. Operasyona dair gelişmeler saatler geçtikçe ortaya çıkarken, kamuoyunda 'İmamoğlu'nun villacısı' olarak tanınan Ali Nuhoğlu, yüklü parayla kaçarken yakalandı.

Aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın da bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemlerinin başladığı bildirildi. Soruşturma birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Avukat Mustafa Zafer; Ekrem İmamoğlu'nun Cumartesi günü işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Savcılık makamına çıkartılacağını ifade etti. İşte röportajın detayları:

CUMARTESİ GÜNÜ SAVCILIK MAKAMINDA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 19/03/2025 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek. Burada Savcılık makamınca yapılacak inceleme sonrasında ya serbest bırakılacak ya hakkında adli kontrol talebi veya tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek.

Tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edilirse hakimlik ya tutuklama kararı verir ya da adli kontrol hükümleri uygulayarak şüpheliyi serbest bırakır. Ancak adli kontrol hükümlerinin uygulanması için şüpheli sevk edilirse o halde tutuklanmadan hakkında adli kontrolle serbest bırakılması mümkün olabilecektir.

EKREM İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK GELECEK Mİ?

Henüz Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasağa neden olabilecek bir yargı kararı bulunmadığından bu aşamada siyasi yasak gelmesi mümkün olmayacaktır.

Ancak 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu 11. Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde ağır hapis cezası alırsa (Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar) ya da kanunda sayılan diğer nitelikli suçlardan herhangi bir ceza alırsa (Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar, Terör eylemlerinden mahkûm olanlar, Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar.) ve hakkında verilen bu ceza kesinleşirse o zaman siyasi yasaklı hale gelir ve seçim ile iş başına gelebilecek herhangi bir makama (Muhtar, Belediye Başkanı, Milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı) aday olamaz.

Yukarıda sayılan suçlardan dolayı ceza alarak aday olamayan kişiler hakkında infazın tamamlanmasından itibaren 3 yıl geçmesi ile kararı veren ilgili mahkemeden memnu hakların iadesi kararını alarak aday olabilecektir.

İBB'YE KAYYUM ATANACAK MI?

Yürürlükte bulunan 5393 sayılı Belediye Kanunun 45. Maddesi gereğince belediye başkanı terör kapsamında tutuklanırsa bu durumda (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38md.; aynen kabul:10/11/2016-6758/34 md.) kayyum ataması yapılabilecektir.

Ancak terör dışında isnat edilen herhangi bir suçtan tutuklamanın gerçekleşmesi halinde kayyum ataması gerçekleşmeyeceği gibi bu durumda belediye meclisinde; başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçecektir.

23 MART TARİHİNDE ÖN SEÇİM OLACAK MI?

Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim kararı kendi organları tarafından alınmış bir karar olduğundan bu kere parti tarafından uygun görülmesi halinde ancak ön seçim kararı iptal edilebilir.

Fakat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek üzere parti içinde 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ön seçim için Sn. İmamoğlu’nun tutuklu olmasının bu duruma herhangi bir etkisi olmayacaktır. Yani 23 Mart 2025 Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapmasında herhangi bir sakıncalı yön bulunmamaktadır.