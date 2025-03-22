Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun mal varlıklarını açıkladı: Dikkat çeken detaylar!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verdiği 121 sayfalık ifadede aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu belirtti. Mal varlığına ilişkin sorulara ise mal beyanında bulunduğunu ifade etti. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, ifadesinde aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu açıkladı.

Ongun, ifadesinde ayrıca 1996 yılından bu yana çalıştığını, 2019 İBB dönemi öncesinde de yurt içi ve yurt dışında seyahatler yaptığını, tatiller yaptığını belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ifadelerinde aylık gelirlerini açıkladı.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ifadelerinde aylık gelirleri de yer aldı. İmamoğlu aylık 250 bin lira geliri olduğunu belirtirken Ongun 350 bin lira aylık gelire sahip olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU'NUN AYLIK GELİRİ 250 BİN TL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. 121 sayfalık savunmasında suçlamalara yanıt veren İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi. Gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorularına, "Mal bildiriminde bulundum." cevabını veren İBB Başkanı İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi.

ONGUN "350 BİN" DEDİ

İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ongun da ifadesinde aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu söyledi. Ongun ifadesinde, "Sanki Murat Ongun 2019 yılı İBB dönemi ile para ve sosyal hayat kazanmaya başlamış biridir. 1996 yılından bu yana çalışıyorum. 2019 yılı öncesinde de yüzlerce kez yurtdışına çıktım, yüzlerce kez tatil yaptım dostlarımla, sevdiklerimle, ailemle en güzel şekilde yaşadım" dedi.