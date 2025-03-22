Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun mal varlıklarını açıkladı: Dikkat çeken detaylar!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, haklarındaki soruşturma kapsamında verdikleri ifadelerde aylık gelirlerini açıkladılar. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 22:13

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verdiği 121 sayfalık ifadede aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu belirtti. Mal varlığına ilişkin sorulara ise mal beyanında bulunduğunu ifade etti. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, ifadesinde aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu açıkladı.

Ongun, ifadesinde ayrıca 1996 yılından bu yana çalıştığını, 2019 İBB dönemi öncesinde de yurt içi ve yurt dışında seyahatler yaptığını, tatiller yaptığını belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ifadelerinde aylık gelirlerini açıkladı.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ifadelerinde aylık gelirleri de yer aldı. İmamoğlu aylık 250 bin lira geliri olduğunu belirtirken Ongun 350 bin lira aylık gelire sahip olduğunu belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

İMAMOĞLU'NUN AYLIK GELİRİ 250 BİN TL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. 121 sayfalık savunmasında suçlamalara yanıt veren İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi. Gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorularına, "Mal bildiriminde bulundum." cevabını veren İBB Başkanı İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi.

ONGUN "350 BİN" DEDİ

İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ongun da ifadesinde aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu söyledi. Ongun ifadesinde, "Sanki Murat Ongun 2019 yılı İBB dönemi ile para ve sosyal hayat kazanmaya başlamış biridir. 1996 yılından bu yana çalışıyorum. 2019 yılı öncesinde de yüzlerce kez yurtdışına çıktım, yüzlerce kez tatil yaptım dostlarımla, sevdiklerimle, ailemle en güzel şekilde yaşadım" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB soruşturmasında yeni gelişme! Mahir Polat'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntı: 'Sadaka niyetine verdim'
İBB soruşturmasında şüphelilerin kasalarına inceleme! 15 milyon TL mal varlığına el konuldu

Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?
Ekrem İmamoğlu, Türk siyasetçi, iş insanı, 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2024'ten beri Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıdır.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.