Ekrem İmamoğlu yeniden hakim karşısında! Mahkeme salonunda gerginlik: Savcıya bakarak konuştu, uyarı yedi

Ekrem İmamoğlu, hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeniden hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, savunmasını gerçekleştirirken duruşma savcısına bakarak konuşunca uyarı yedi. Uyarının ardından mahkeme salonunda gerginlik çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözleri nedeniyle hakkında açılan davanın ikinci duruşması görülüyor. Silivri’deki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Ekrem İmamoğlu’nun jandarma eşliğinde salona getirilmesinin ardından, önceki duruşmada açıklanan mütalaaya karşı savunmasını yaptığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise duruşmada 'mağdur' sıfatıyla yer aldı.

SAVCI, İMAMOĞLU'NU UYARDI

İmamoğlu, savunmasını gerçekleştirirken duruşma savcısına bakarak konuştu. Savcı, İmamoğlu’na kendisine bakmaması konusunda uyarıda bulundu. İmamoğlu bunun üzerine savcıya tepki gösterdi, hakime dönerek, “Savcı Bey’e bakmam yasak mı ?” diye sordu.

AVUKATLAR MASALARA VURDU

Bunun üzerine salondaki avukatlar masalara vurdu, izleyiciler alkışlarla karşılık verdi. Hakim salondaki avukat ve izleyicileri duruşma düzeninin bozulmaması konusunda uyardı. Duruşma kısa süreli gerginliğin ardından devam ediyor.

İMAMOĞLU İÇİN İSTENEN CEZA

İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

MEMURİYET HİZMETLERİNDEN YOKSUN BIRAKILMA TALEBİ

Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edildi.