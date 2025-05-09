Ekrem İmamoğlu yolsuzluk operasyonunu önceden haber aldı mı? Cem Küçük'ten çok konuşulacak sözler

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan ve başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili TGRT Haber canlı yayınında Gazeteci Cem Küçük'ten çok konuşulacak sözler geldi. Küçük, İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki konutundaki kameraların operasyon öncesinde sökülmesinin, İmamoğlu'nun operasyondan bilgisi olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sıcaklığını korurken İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki konutundaki kameraları bozup söken şüpheli tutuklandı.

"KİM SIZDIRDI?"

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında Gazeteci Cem Küçük'ten çok konuşulacak bir tespit yapıldı. Küçük, "Çok enteresan bir şey var." diyerek İmamoğlu'nun kameralarının önceden söküldüğü tespit edilen konutuyla ilgili şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki resmi konutunun kameraların sökülmesi operasyondan önce oluyor. Bu şu anlama gelir: Ekrem Bey operasyonun haberini önceden aldı demektir. Çünkü gelen haberlere göre 15 gün önce yani operasyon 19 Mart'ta başladı. Mart ayının başında sökülmüş. Buranın belediye başkanı evinin önündeki bütün kameralarını söküp depoya attıysa bu, Ekrem Bey, bu operasyonu önceden duydu demektir. Bunu kim sızdırdı?

Kameraları söken şüpheli tutuklandı. İddiaya göre Dilek Hanım'ın böyle bir talimat verdiği söyleniyor. Hard diskler kurtarılacak mı, kurtarılmayacak mı bilinmiyor."