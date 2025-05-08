Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı erişime engellendi

İstanbul
Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X’teki hesabı erişime kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, sosyal medya platformu X’teki hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.
Mahkemenin aldığı erişim engeli kararı BTK ve sosyal medya şirketine iletildi.
Gece saatlerinde İmamoğlu’nun X hesabına giren sosyal medya kullanıcıları, “Hesap erişime engellendi. Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içerisindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaştı.