Ekrem İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi

İstanbul Üniversitesi, diploması iptal edilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgilerini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda lise mezunu olduğu görünecek.

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görünecek.

KARŞI DAVA AÇILDI

Öte yandan diploması iptal edilen ve verileri sistemden silinen Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma iptaline karşı dava açtıklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'sahte diploma' soruşturması çerçevesinde, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin lisans diplomasının usule aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmişti.