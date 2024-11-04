Ekrem İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi! TBB olağanüstü toplanıyor

04 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:41

Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandığını açıkladı. Sabah saatlerinde yapılan açıklamanın ardından siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Karara tepki gösterenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor" dedi.

"İKTİDAR KONTROLÜ KAYBETTİ, TUTARSIZ VE CİDDİYETSİZ SAVRULMALAR YAŞIYOR"

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu.

Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz."