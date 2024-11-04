Son dakika | CHP lideri Özgür Özel'den kayyum açıklaması! Çok sert sözler kullandı

04 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:37

CHP lideri Özgür Özel; Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyım atanmasıyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. CHP lideri açıklamasında çok sert ifadeler kullandı. Özel'in ardından Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayyum kararına tepki gösterdi.

Son Dakika | Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

Son Dakika | Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

"MÜCADELE ETMEK İÇİN NE GEREKİYORSA O YAPILACAKTIR"

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk​ ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.

Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır."

İMAMOĞLU'NDA DA AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu açıklamasında, "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz" ifadelerini kullandı.