Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Trabzon’da gözaltına alınan ve serbest bırakılan İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz’ın savcılık ifadesine ulaşıldı.

Yılmaz'a soruşturma kapsamında daha önce ifade veren tanık Emrullah Turanlı’nın, "Faik Aydın, Trabzonlu olması sebebiyle İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz ile beni tanıştırmıştır" ifadesi soruldu. Soruyu yanıtlayan Yılmaz, "2023 yılı başlarında önceden tanıdığım Ali Faik Aydın, beni ziyaretinde Taş Yapı'nın danışmanlığını üstlendiğini, bu şirketin kurumlarla, idarelerle ve belediyelerle çok sayıda davaları olduğunu, kendisinin bu işi derleyip toparlamaya çalıştığını, öncelik verdikleri bazı davalarla ilgili güvenilebilir ve bağımsız bir hukuki kanaat elde etmeye çalıştıklarını söyledi ve benden bu konuda yardımcı olmamı istedi. Ben o tarihe kadar ne bu şirketin ne de sahiplerini tanırım. Söylenildiği şekilde şu an sayısını tam hatırlayamadığım 5-6 tane dosya bana getirildi. Bu dosyalarla ilgili incelemeler yaptım. Teknik bazı konularda bilgisine ve uzmanlığına güvendiğim bazı isimlerden kanaatler aldım" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Yılmaz’a savcılık tarafından üzerine atılı ‘rüşvete aracılık etme’ suçlamasına ilişkin de savunması soruldu. Yılmaz soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Arkadaşım Murat Onur bana, onun tanıdığı DAGİ isimli firmanın sahibi Mahmut Nedim Koç'un bir arsasına dair uzun süredir hukuki itilaf olduğunu, hukuken yapılabilecek bir şey olup olmadığını bir iki kere söyledi. Bir süre sonra arkadaşım ile beraber Mahmut Nedim Koç ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede Koç bana söz konusu araziyle ilgili hukuki itilaflar olduğunu, bu itilafları çözemediklerini, bu konuda hukuki olarak destek istediğini yapılabilecek bir şey olup olmadığını söyledi. Benim bu konuya dahil olmam bu şekilde başlamıştır. Yakup Öner'in de ifadesinde geçtiği şekilde hatırlamadığım bir tarihte Ekrem İmamoğlu'nun devam eden hukuki süreçleriyle ilgili Yenikapı'da kendisiyle yapılacak bir toplantıya davete gittiğimde Yakup Öner'in orada olduğunu gördüm. Öner’e, konulara ilişkin bilgisini kendisine sordum. O da o aşamada oradan ayrılmakta olan ve kendisini Ekrem İmamoğlu'nun çalışma arkadaşı, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın meselenin evveliyatına vakıf olduğunu ve ona sormamın doğru olabileceğini beyan etmesi üzerine o anda Emrah Şahan'a konuyu açtım. Bana buranın İstanbul'un en prestijli yerlerinden birisi olduğunu ve burada kent adına bir vizyon projesi geliştirmesini hayal ettiğini söyledi. Onu üzerinde çalışacaklarını söyledi. Benim söz konusu yerle ilgili özel olarak Yakup Öner veya Resul Emrah Şahan'a gitmiş olmam söz konusu değildir. Benim yaptığım görüşmeler içeriğinde hiçbir suretle gayri hukuki bir menfaat temini olmamıştır. Bu görüşmeler tamamen bu arazinin durumunun hukuki çerçevede değerlendirilmesine dahildir. Rüşvete ilişkin hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU YAŞIMA KADAR HİÇBİR HAKSIZ KAZANÇ İÇERİSİNDE OLMADIM"

Hakimlik dahil olmak üzere yaklaşık 32 yıllık hukukçu olduğunu belirten Nusret Yılmaz, "Bu güne kadar yüzümü kızartacak herhangi bir eylem içerisinde bulunmamaya özen gösterdim. Bütün meseleye hukukçu hassasiyetiyle hak, hukuk ve nefaset ölçüsüyle yaklaştım. Gerek şahsımla gerek ailemle ilgili maddiyata yönelik bütün belgeleri, bütün bilgilere erişim sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım. Tarafıma yöneltmiş olduğunuz bu sorular çerçevesinde burada şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla beyanlarımın alınması gerektiğini düşünüyorum. Varsa üzerime atılı bir suçlama kesinlikle reddediyorum" dedi.