Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında yeni karar

İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, önceki gün Trabzon’da ‘rüşvete aracılık’ suçlamasıyla gözaltın alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz, sabah erken saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Nusret Yılmaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yılmaz, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ile ‘imza’ tedbiriyle serbest bırakıldı.