Gündem
İşte rüşvetten tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi: 150 bin dolar aldı mı?

'Rüşvete aracılık etmek' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir’in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Epözdemir, ihraç edilen savcıyla birlikte bir tahliye karşılığında 150 bin dolar aldığı iddiasını "Alacak-borç" ilişkisi olarak açıklarken ihraç edilen savcıya verilen koruma aracını kullandığı yönündeki iddiaya da cevap verdi.

İşte rüşvetten tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi: 150 bin dolar aldı mı?
Avukat Rezan Epözdemir’e yönelik mali ve suçları olmak üzere yürütülen 2 ayrı soruşturma sürüyor. Soruşturmalar kapsamında Epözdemir, dün Savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'rüşvete aracılık etmek' ve ' almak' suçlarından tutuklanırken, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri amacıyla temin etme' ve 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlarından adli kontrol tedbirleri uygulanması talebi reddedildi.

İHRAÇ EDİLEN SAVCIYLA TATİL VE YEMEK DETAYINI HATIRLAMADI

Öte yandan Epözdemir’in mali suçlara ilişkin Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, dönemin ihraç savcısı C.Ç. ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını söyleyerek, ‘’A.D. ile ortak bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Dosyadaki beyanları sebebiyle kendisinden ‘yalan tanıklık’ ve ‘iftira’ suçlarından şikayette bulunacağım.’’ dedi.

150 BİN DOLAR RÜŞVET ALDIĞI İDDİASI

Şüpheli Epözdemir’e tanık A.D.’nin iddia ettiği C.Ç. ile birlikte bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldığı konusu soruldu. Epözdemir yanıt olarak, ‘’Rüşvet iddiasıyla WhatsApp kayıtlarının tarihi uyuşmamaktadır. Ben C.Ç.’ye 1-2 kez borç para vermiştim, bunun dışında da benden bir kez ev alacağım diye para istediğini hatırlıyorum. 2021 yılı haziran ayından itibaren bir spor kulübünün yönetimine seçilmem sebebiyle işlerim çok yoğunlaştı.

İşte rüşvetten tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi: 150 bin dolar aldı mı?

Bu tarihten itibaren C.Ç.’den miktarını ve borç verdiğim tarihi şu an hatırlayamadığım parayı yüz yüze ya da telefon vasıtasıyla istemeye başladım. Hatırladığım kadarıyla bir kısmını ödemişti. Ben aracı olsaydım paranın bana getirilip benim üzerimden C.Ç.’ye ulaştırılması gerekirdi ancak dosya kapsamındaki iddia, parayı C.Ç.’nin alıp bana getirdiği yönündedir. Bu bile bunun bir alacak, borç ilişkisi olduğunu ortaya koymak için yeterlidir.’’ diye konuştu.

UYAP ÜZERİNDEN SORGULAMA İDDİASI

Kendisine C.Ç.’nin UYAP üzerindeki savcılık rolü üzerinden vekaletle takip ettiği ya da vekalet sunmayı düşündüğü dosyalarda tarafların kişisel veri niteliğindeki adres, kimlik numarası, telefon numarası gibi bilgileri sorguladığı iddiası sorulan şüpheli Epözdemir, ‘’Benim C.Ç. savcılık rolü üzerinden herhangi bir kişisel veri niteliğindeki bilgiyi sorgulamam söz konusu olamaz. Bunlar aynı elden çıkan menfaat karşılığı verilen, gizli bir elce organize organize edilen kumpas amacıyla yönlendirilmiş beyanlardır. Hangi şahıs hakkında sorgulama yaptığıma dair net bir beyanda bulunulmamıştır. Bir avukat zaten vekalet sunmadan da istediği dosyayı inceleyebilir. Bunlar soyut beyanlardır.’’ şeklinde konuştu.

İHRAÇ EDİLEN SAVCIYA ARAÇ TAHSİSİ VE EPÖZDEMİR'İN KULLANIMI

Savcılıkça, C.Ç. adına verilen koruma kararı kapsamında iki araçlık şerh hakkının birinin şüpheli Epözdemir tarafından kullanıldığı iddiasına ilişkin yapılan araştırmada şüpheli Epözdemir adına kayıtlı aracın 2019-2021 tarihleri arasında C.Ç.’ye verilen koruma kararı kapsamında şerh edildiğine dair tespit soruldu.

Şüpheli Epözdemir soruya, ‘’Üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlamamakla birlikte ya C.Ç.’nin eşinin kullanımı için ya da C.Ç. aracında bir problem olduğu için ivazlı tahsis şeklinde kendisine vermiştim. Bu zaman diliminde önemli bir kısımda aracı kendisi kullanmıştır. Son olarak söyleyeceklerim şunlardır. Elde edilen delillerin tamamı hukuksuzdur. Bu deliller ile başlatılan soruşturmalar da hukuksuzdur.’’ ifadelerini kullandı.

