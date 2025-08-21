CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

‘Şaibeli Kurultay’ davası sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerektiği takdirde tekrar başkan olabileceğini açıklamıştı. Akabinde bu süreç devam ederken CHP’li Belediye Başkanlarının partiden istifa edip AK Parti’ye geçişleri, CHP’de hareketli günlere sebebiyet verdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ve CHP’li Belediyelerin AK Parti’ye geçişleri konusuna ilişkin eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’la yaptığı röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevigen; ‘Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçilirse, tıpkı AK Parti’nin Mücahit Birinci’ye ye karşı takındığı tavır gibi bir tavır takınır, ismi şaibeye karışan kim olursa olsun partiden ihraç eder.

Yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ismi eğer ki bu davaya karışmış ve kanıtlanmışsa tabii ki Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken, partiden ihraç edilmesine karar vermesidir’ ifadelerini kullandı.

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 10 Şubat 2025'te soruşturma başlatmıştı. Soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 kişi şüpheli sıfatıyla, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise şikayetçi olarak yer almıştı.

“KILIÇDAROĞLU, ÖZEL VE İMAMOĞLU’NU İHRAÇ EDER”

‘Şaibeli Kurultay’ davasına ilişkin açıklama yapan Sevigen; “Dava tarihinin beklenmesi lazım. Eğer dava sonuçlanır ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçilirse, tıpkı AK Parti’nin Mücahit Birinci’ye ye karşı takındığı tavır gibi bir tavır takınır, ismi şaibeye karışan kim olursa olsun partiden ihraç eder. Yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ismi eğer ki bu davaya karışmış ve kanıtlanmışsa tabii ki Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken, partiden ihraç edilmesine karar vermesidir” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ BELEDİYELER AK PARTİ’YE KATILIYOR!

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin 24. yılında yeni isimler partiye katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı isimler arasında CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da yer almıştı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU NEDEN AK PARTİ'YE GEÇTİ?

CHP’nin, belediye başkanlarının sorunlarının üzerinde yeteri kadar durmadığını dile getiren Sevigen; “CHP’den AK Parti’ye ve MHP’ye geçecek olanlar var diye konuşuluyor. Bu geçişlerin sebebini bir araştırmak lazım. Neden böyle kararlar alındığını sorgulamak lazım. CHP Genel Merkez’i bu konular üzerinde yeteri kadar durmuyor. Eğer zamanında Özlem Çerçioğlu dinlenip sorunları çözülseydi, bugün farklı şeyler konuşulabilirdi” dedi.

“ÇERÇİOĞLU YANINDA ŞAHİTLERİYLE GİTMİŞ”

Özlem Çerçioğlu’yla görüştüğünü söyleyen Sevigen; Özlem Çerçioğlu ile dün görüştüm ve bana sorunlarını konuşmaya giderken yanında 2 şahidiyle beraber gittiğini, genel başkanla birkaç defa görüşülüp konuşulmasına rağmen sorunlarına kayıtsız kaldığını ifade etti.

“EN BÜYÜK SEBEPLERDEN BİRİ CHP’DİR”

Belediye başkanlarının partiden istifa edip AK Parti’ye geçişlerinin büyük bir kısmının CHP Genel Merkezi olduğunu iddia eden Sevigen; “Bugün bu isimlerin partiden istifa edip başka partiye geçmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi CHP Genel Merkezinin duyarsızlığı ve sorunların üzerine düşülmemesidir” sözlerini kullandı.

“CHP’YE KAYYUM SÖZ KONUSU OLAMAZ”

‘Şaibeli Kurultay’ davası sonuçlanır ve ismi davayla geçenler ihraç edilirse, yerine kayyum atanmayacağını söyleyen Sevigen; “Kurucu partiye kayyum söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ de daha önce bununla ilgili görüşlerini dile getirmiş ve kayyumun bir seçenek olmadığını söylemişlerdi” dedi.