Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

‘Şaibeli Kurultay’ davasına ilişkin Kılıçdaroğlu’nun ‘Gerekirse elimi taşın altına koyar, başkan olurum’ demeci ve son dönemde CHP’li Belediye Başkanlarının AK Parti’ye geçişleri gündemi epeyce meşgul etmişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifası, parti içinde hareketlenmelere sebep oldu. Başka isimlerin de geçiş yapacağı söylentileri gündemde konuşulmaya başlandı. Tgrthaber.com’a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye neden geçtiğini açıkladı. Sevigen; ‘Kılıçdaroğlu Genel Başkan olursa, Özel ve İmamoğlu’nu ihraç eder’ ifadelerini de kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:42

‘Şaibeli Kurultay’ davası sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerektiği takdirde tekrar başkan olabileceğini açıklamıştı. Akabinde bu süreç devam ederken CHP’li Belediye Başkanlarının partiden istifa edip AK Parti’ye geçişleri, CHP’de hareketli günlere sebebiyet verdi.

CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ve CHP’li Belediyelerin AK Parti’ye geçişleri konusuna ilişkin eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’la yaptığı röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevigen; ‘Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçilirse, tıpkı AK Parti’nin Mücahit Birinci’ye ye karşı takındığı tavır gibi bir tavır takınır, ismi şaibeye karışan kim olursa olsun partiden ihraç eder.

CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

Yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ismi eğer ki bu davaya karışmış ve kanıtlanmışsa tabii ki Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken, partiden ihraç edilmesine karar vermesidir’ ifadelerini kullandı.

CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 10 Şubat 2025'te soruşturma başlatmıştı. Soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 kişi şüpheli sıfatıyla, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise şikayetçi olarak yer almıştı.

CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

“KILIÇDAROĞLU, ÖZEL VE İMAMOĞLU’NU İHRAÇ EDER”

‘Şaibeli Kurultay’ davasına ilişkin açıklama yapan Sevigen; “Dava tarihinin beklenmesi lazım. Eğer dava sonuçlanır ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçilirse, tıpkı AK Parti’nin Mücahit Birinci’ye ye karşı takındığı tavır gibi bir tavır takınır, ismi şaibeye karışan kim olursa olsun partiden ihraç eder. Yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ismi eğer ki bu davaya karışmış ve kanıtlanmışsa tabii ki Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken, partiden ihraç edilmesine karar vermesidir” ifadelerini kullandı.

CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

CHP’Lİ BELEDİYELER AK PARTİ’YE KATILIYOR!

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin 24. yılında yeni isimler partiye katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı isimler arasında CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da yer almıştı.

CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU NEDEN AK PARTİ'YE GEÇTİ?

CHP’nin, belediye başkanlarının sorunlarının üzerinde yeteri kadar durmadığını dile getiren Sevigen; “CHP’den AK Parti’ye ve MHP’ye geçecek olanlar var diye konuşuluyor. Bu geçişlerin sebebini bir araştırmak lazım. Neden böyle kararlar alındığını sorgulamak lazım. CHP Genel Merkez’i bu konular üzerinde yeteri kadar durmuyor. Eğer zamanında Özlem Çerçioğlu dinlenip sorunları çözülseydi, bugün farklı şeyler konuşulabilirdi” dedi.

CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

“ÇERÇİOĞLU YANINDA ŞAHİTLERİYLE GİTMİŞ”

Özlem Çerçioğlu’yla görüştüğünü söyleyen Sevigen; Özlem Çerçioğlu ile dün görüştüm ve bana sorunlarını konuşmaya giderken yanında 2 şahidiyle beraber gittiğini, genel başkanla birkaç defa görüşülüp konuşulmasına rağmen sorunlarına kayıtsız kaldığını ifade etti.

CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

“EN BÜYÜK SEBEPLERDEN BİRİ CHP’DİR”

Belediye başkanlarının partiden istifa edip AK Parti’ye geçişlerinin büyük bir kısmının CHP Genel Merkezi olduğunu iddia eden Sevigen; “Bugün bu isimlerin partiden istifa edip başka partiye geçmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi CHP Genel Merkezinin duyarsızlığı ve sorunların üzerine düşülmemesidir” sözlerini kullandı.

CHP’de bomba iddia! Özel ve İmamoğlu ihraç mı edilecek? Eski CHP’li isim açıkladı

“CHP’YE KAYYUM SÖZ KONUSU OLAMAZ”

‘Şaibeli Kurultay’ davası sonuçlanır ve ismi davayla geçenler ihraç edilirse, yerine kayyum atanmayacağını söyleyen Sevigen; “Kurucu partiye kayyum söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ de daha önce bununla ilgili görüşlerini dile getirmiş ve kayyumun bir seçenek olmadığını söylemişlerdi” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özlem Çerçioğlu durmuyor! CHP'de bir şok daha! Özgür Özel'i mahkemeye verdi
Barış Yarkadaş: CHP'de Atatürk gitti İmamoğlu geldi
ETİKETLER
#Politika
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.