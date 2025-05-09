Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutundaki kameraları bozan şüpheli tutuklandı! Suçu o isme attı

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve başkanlık görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun başkanlık konutuna ait kameraları sökerek bozduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Amirim bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi'' dediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Davut B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüpheli, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer ilçesinde bulunan başkanlık konutuna ait kamera görüntülerinin kayıtlı olduğu kayıt cihazını sökerek ve cihazı bozarak görüntülere ulaşılmasını engellediği belirtildi. Şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"İMAMOĞLU'NUN KORUMA MÜDÜRÜ KAYIT CİHAZINI SÖKMEMİ VE ALACAK KİŞİLERE TESLİM ETMEMİ SÖYLEDİ"

Öte yandan şüpheli Davut B.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Davut B., ifadesinde büro personeli olduğunu belirterek, "21 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun koruma müdürü M.A., bana başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi.

Ben M.A.'nın bunu arayıp mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum. O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce konuta gidip cihazı söktüm, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim. Ben cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz ve sağlamdı. Teslim ettiğim kişiyi hatırlamasam da İSBAK A.Ş.'nin aracını kullanmaları sebebiyle İSBAK personeli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"AMİRİM BANA NE SÖYLEDİYSE ONU YAPTIM"



Şüpheli ifadesinin devamında ise, "Ben, kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa'da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğüne bıraktığımı söyledim ancak ertesi gün olayın yukarıda anlattığım şekilde gerçekleştiğini polis memurlarına söyleyerek, cihazların bulunmasını sağladım.

Cihazı çalışır halde teslim ettim. Ben, amirim bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi. Kalp rahatsızlığım, boyun fıtığım ve bel fıtığım dolayısıyla yüzde 47 engelliyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.