Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutundaki kameraları bozan şüpheli tutuklandı! Suçu o isme attı

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve başkanlık görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun başkanlık konutuna ait kameraları sökerek bozduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Amirim bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi'' dediği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutundaki kameraları bozan şüpheli tutuklandı! Suçu o isme attı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 19:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Davut B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüpheli, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer ilçesinde bulunan başkanlık konutuna ait kamera görüntülerinin kayıtlı olduğu kayıt cihazını sökerek ve cihazı bozarak görüntülere ulaşılmasını engellediği belirtildi. Şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"İMAMOĞLU'NUN KORUMA MÜDÜRÜ KAYIT CİHAZINI SÖKMEMİ VE ALACAK KİŞİLERE TESLİM ETMEMİ SÖYLEDİ"

Öte yandan şüpheli Davut B.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Davut B., ifadesinde büro personeli olduğunu belirterek, "21 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun koruma müdürü M.A., bana başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi.

Ben M.A.'nın bunu arayıp mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum. O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce konuta gidip cihazı söktüm, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim. Ben cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz ve sağlamdı. Teslim ettiğim kişiyi hatırlamasam da İSBAK A.Ş.'nin aracını kullanmaları sebebiyle İSBAK personeli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"AMİRİM BANA NE SÖYLEDİYSE ONU YAPTIM"

Şüpheli ifadesinin devamında ise, "Ben, kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa'da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğüne bıraktığımı söyledim ancak ertesi gün olayın yukarıda anlattığım şekilde gerçekleştiğini polis memurlarına söyleyerek, cihazların bulunmasını sağladım.

Cihazı çalışır halde teslim ettim. Ben, amirim bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi. Kalp rahatsızlığım, boyun fıtığım ve bel fıtığım dolayısıyla yüzde 47 engelliyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı erişime engellendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu'na suikast' iddiası! Savcılıktan açıklama geldi
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#tutuklama
#yolsuzluk
#soru-cevap ilişki
#soruşturma
#Davut B.
#Kamera Görüntüleri
#Örgütsel Suç
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.