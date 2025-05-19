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 | Onur Kaya

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ihbar eden genç: Uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunan Ozan Özcan, soruşturmanın ardından kendisine ve ailesine ölüm tehditleri geldiğini açıkladı. Gazetede gördüğü bir haber sonrası araştırma yapıp suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özcan, "Usulsüzlük olduğu çok belliydi. Uzun namlulu silahla tehdit ettiler ama pişman değilim" diye konuştu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 13:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi için suç duyurusunda bulunan Ozan Özcan, olayın ardından hem kendisine hem de ailesine tehditler geldiğini söyledi.

GAZETEDE GÖRDÜĞÜ HABER HAREKETE GEÇİRDİ

Ankara'da yaşayan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ozan Özcan, bir gazetede Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin haberi okumasının ardından durumu araştırmaya başladı. Araştırmaları esnasında YÖK denkliğinin Girne Amerikan Üniversitesi'ne 1993 yılında verildiğini fark eden Özcan, İmamoğlu'nun bu tarihten önce geçiş yaptığını fark etti.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ihbar eden genç: Uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler

İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine Özcan, Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş sürecinde 'evrakta sahtecilik' şüphesiyle 20 Şubat 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ihbar eden genç: Uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler

Suç duyurusunun ardından silahlı tehdit mesajları aldığını söyleyen Özcan, İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptal kararı için mutlu olduğunu kaydetti.

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"USULSÜZLÜK OLDUĞU ÇOK BELLİYDİ"

Seçimler öncesi bir gazetede gördüğü haber sonrası Ekrem İmamoğlu hakkında araştırma yapmaya başladığını söyleyen Ozan Özcan, "Sonrasında araştırmaya başladım, Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi yazıyordu, zaten Kıbrıs olunca şüphelendim. Daha sonra YÖK denkliğinin olmadığını fark ettim. İmamoğlu Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'nden 1990 yılında geçiş yapıyor ancak bu üniversitenin YÖK denkliği 1993 yılında veriliyor. Ben bunu gördüm, usulsüzlük olduğu çok belliydi. Sonrasında suç duyurusunda bulundum. Kendisi de Girne Amerikan Üniversitesi'nde okumasına rağmen Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak geçiş yapmış. Suç duyurusundan sonra soruşturma açıldı, kamu davasına döndü ve verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ihbar eden genç: Uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler

"BENİ VE AİLEMİ UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TEHDİT ETTİLER"

Soruşturmanın başlamasından sonra sık sık tehdit mesajları almaya başladığını belirten Ozan Özcan, "Daha sonra da tehditlerin dozu arttı, annemi ve ağabeyimi uzun namlulu silahla tehdit ettiler. Bana gelen birçok tehdit vardı. Sesimi duyurdum, devlet de yardımcı oldu. Tehditlerden sonra vazgeçmeyi düşünmedim ama umudum kırıldı. Ben bir hukuk mücadelesi veriyordum ve bu mücadeleyi üniversite mezunu olarak veriyorum. Diğer üniversite mezunu arkadaşlar sokaklara çıktılar. Ben aslında onların hakkını da korudum ama karşılığında tehditler yaşandı ama asla pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ihbar eden genç: Uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETMİŞ

Memleket Partisi üyeliğinden istifa ederek aktif siyasetten uzaklaştığını kaydeden Özcan, İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptali kararından mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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