Ekrem İmamoğlu'nun kamera kapatma görüntülerinde yeni gelişme: İBB onlarca sinyal kesici mi aldı?

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile yapacağı görüşme öncesi korumaların kameraları siyah bantla kapattığı görüntüler gündemi sarstı. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında İBB'nin İmamoğlu için onlarca sinyal kesici cihaz alındığı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve başkanlık görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili ortaya çıkan görüntüler gündemi derinden sarstı.

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Yılmaz, Yıldız, Soytekin, Keleş ve Köksal ile görüşmesinden önce korumalarının görüşme yapılan alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında ele alınan konuda TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik yeni bir gündeme neden olacak bilgiyi paylaştı.

"İBB'DEN İMAMOĞLU İÇİN ONLARCA SİNYAL KESİCİ SATIN ALINMIŞ"

Atik, "İmamoğlu İstanbul’da nereye giderse gitsin, yurt içi ve yurt dışına da gittiğinde sinyal kesici cihaz taşıyormuş. Gittiği görüşmelere bu sinyal kesiciyle giderek yaptığı görüşmelerin dinlenmesini önlediği söyleniyor. İBB’den İmamoğlu için onlarca sinyal kesici satın alınmış. İmamoğlu asla cihazları yanından ayırmıyormuş." şeklinde konuştu.