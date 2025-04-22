Ver villayı, al ruhsatı! Ekrem İmamoğlu'nun 'rüşvet villası' havadan görüntülendi

İstanbul Beylikdüzü'ndeki inşaat projesine ruhsat verilmesi karşılığında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 1 adet villa verdiğini itiraf eden iş adamı Adem Kameroğlu,'nun verdiği villanın bulunduğu lüks site havadan görüntülendi.

DANIŞMANI DA 4 DAİRE ALMIŞ

İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada kaldığını öne süren Kameroğlu, ayrıca projenin iskanı (yapı kullanım belgesi) karşılığında da İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın 4 daire aldığını itiraf etti.

VİLLALARIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Lüks villaların bulunduğu site drone kamerası ile havadan görüntülendi. Villaların konum ve metrekarelerine bağlı olarak 80 ile 210 milyon Türk Lirası arasında fiyatları bulunuyor.