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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Ocak 2025 16:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:34
Ekrem İmamoğlu&#039;nun yargılandığı dava ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi.

İstanbul​ Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu​'nun Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen "siyasi yasak" talebiyle yargılandığı davasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP’den birçok isimin izlediği dava​ 11 Nisan'a ertelendi.  Savcıya mütalaa sunabilmesi için ek süre tanındı.

Önceki duruşma geçen yıl Kasım ayında görülmüştü. Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklaması bekleniyordu ancak duruşma savcısının iki gün izin alması üzerine mahkeme davayı ertelemişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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