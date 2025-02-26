El Kaide şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İstanbul
Edirne'de terör örgütü El Kaide şüphelisi Yunanistan'a kaçarken kıskıvrak yakalandı.
Türk güvenlik güçleri terör operasyonlarını sürdürüyor. Hudut Kartalları sınırda terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor. Edirne'de terör örgütü El Kaide şüphelisi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaptıkları çalışma ve takip sonrası terör örgütü şüphelisi Y.Z'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.