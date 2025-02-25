Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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GİRİŞ:
25.02.2025
11:24
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GÜNCELLEME:
25.02.2025
11:32
Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz"
https://x.com/tcsavunma/status/1894302830883721257
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Sıkça Sorulan Sorular
PKK SİLAH BIRAKACAK MI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye için yaptığı çağrının ardından başlayan barış sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu. İmralı'yı 2 kez ziyaret eden DEM Parti heyeti, son olarak Irak'ın Erbil kentine giderek Barzani'den sürece ilişkin görüş ve önerilerini aldı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajına Kandil'in vereceği tepki de merakla beklenirken, görüşmeler tamamlandıktan sonra Öcalan'ın şubat ayında bir çağrı yapması bekleniyor. Öcalan, DEM Parti heyetiyle yaptığı ilk görüşmeden sonra, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici ve aciliyet kazanmıştır. Bahçeli'nin çağrısını son derece pozitif karşılıyorum. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrı yapmaya hazırım" mesajını göndermişti.