MİT'ten nokta operasyon! Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)nefes kesen bir operasyona daha imza attı. MİT'in düzenlediği nokta operasyonda; Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakalandı.

PATLAYICILARI TEMİN ETMİŞ...

MİT, Reyhanlı saldırısının faili ve Suriye istihbaratıyla bağlantılı olan Temir Dükancı’nın, patlamalarda kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye geçirilmesine yardım ettiğini ve bunları taşıyacak araçları temin ettiğini tespit etti.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

MİT tarafından adım adım izlenen Dükancı'nın, Suriye’deki son gelişmelerin ardından Lübnan’a kaçmayı planladığı öğrenildi.

HEDEFİNDE TÜRKİYE'NİN YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ VARDI...

Ayrıca Dükancı'nın burada örgüt üyeleriyle bir araya gelerek Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerine saldırı düzenlemeyi amaçladığı ve bu doğrultuda sahte pasaport temin etmeye çalıştığı belirlendi. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan Dükancı'nın kesin konumunun tespit edilmesiyle operasyon başlatıldı.

YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Reyhanlı saldırısının faillerinden Dükancı, MİT’in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.