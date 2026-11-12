Ela Rümeysa Cebeci beraat kararı sonrası ilk kez konuştu

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden spiker Ela Rümeysa Cebeci, mahkeme kararının ardından ilk kez ortaya çıktı.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Cebeci, İstanbul Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Market alışverişi yaparken objektiflere yansıyan Cebeci, yaşadıklarıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Kısa bir açıklama yapan Cebeci, geride kalan dönemi "Zor bir süreçti." sözleriyle değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında iş insanı ve eski Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci hakkında açılan davanın ikinci duruşması, 4 Kasım'da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

Savunmasında suçlamaları reddeden Cebeci, Saran ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığını belirterek, “Sadettin Saran 20 yıldır hayatımda. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşmasıdır. Kimseden uyuşturucu madde temin etmedim, kimseye de temin etmedim” ifadelerini kullanmıştı.

Cebeci, likit esrar sorusuna ise “Türkiye’de hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Amerika’da bir kere denedim, bıraktım” cevabını vermişti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Savcı, Saran ve Cebeci’nin “uyuşturucu madde temin etmek” suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmalarını istemişti. Mütalaanın ardından gözyaşlarına hâkim olamayan Cebeci, “Hangi delile dayanarak anlamış değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim” demişti.

Mahkeme heyeti tarafından Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran'ın ayrı ayrı beraatine karar vermişti.