Elazığ depremi sonrası dikkat çeken açıklama! Şener Üşümezsoy Tgrthaber.com'a konuştu

Elazığ'da bu akşam saat 21.09'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin şiddeti 4.9 büyüklüğünde ölçülürken yerin 7 KM derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Yaşanan sarsıntı Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan deprem uzmanı Şener Üşümezsoy; 'Vatandaşlar panik yapmasın korkulacak bir durum yok' ifadelerini kullandı.

"2020 DEPREMİNİN ARTÇILARI!"

Elazığ'da 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.55'te, merkez üssü Sivrice (Elazığ) olan Mw 6.8 büyüklüğünde, yıkıcı bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan bu deprem sonrasında 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere toplam 41 vatandaşımız hayatını kaybetti.

(2020 Elazığ depreminde yıkılan bir ev)

Bu akşam saatlerinde de Elazığ'da 4.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Elazığ'da yaşayan vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı.

Tgrthaber.com'a konuşan Şener Üşümezsoy; Elazığ'da bu akşam meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem, 2020 yılında yaşanan depremin artçısıdır. Korkulacak, panik yapacak bir durum yoktur' diyerek Elazığ ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara sakin olmalarını söyledi.