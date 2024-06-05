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Elazığ'da devasa yılan paniği! Görenler gözlerine inanamadı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:47

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde görülen 4 metrelik yılan büyük panik yaşattı. Av için ağaca çıkan yılan, daha sonra gözden kayboldu.

Alacakaya ilçesi Gürçubuk köyünde yaşayan bir vatandaş, ağacın üzerinde yaklaşık4 metrelik bir yılan gördü. Bunun üzerine vatandaş, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu ile görüntüledi.

AĞACA ÇIKTI

Ağacın üzerindeki devasa yılan, görenleri hayretler içerisinde bırakırken, dev yılanın avlanmak için ağaç üzerine çıktığı belirtildi.
Yılan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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