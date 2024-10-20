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Elazığ'da düğün kabusa döndü! Bıçaklar çekildi: 4 Yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ekim 2024 01:09 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 01:10

Elazığ'da bir düğün salonunda bıçaklı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Elazığ​'ın merkez Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga​ çıktı. Kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiden 3'ü kendi imkanları hastaneye giderken biri ise ambulansla götürülerek tedavi altına alındı.

Elazığ'da düğün kabusa döndü! Bıçaklar çekildi: 4 Yaralı - 1. Resim

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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