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Elazığ’da düğün konvoyu kazası: Yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 00:41 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 00:42
Elazığ’da düğün konvoyu kazası: Yaralılar var!

Elazığ’da düğün konvoyunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Bosna Hersek Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da düğün konvoyu kazası: Yaralılar var! - 1. Resim

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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