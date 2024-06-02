Elazığ’da düğün konvoyu kazası: Yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 00:41 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 00:42
Elazığ’da düğün konvoyunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ’da düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Bosna Hersek Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı