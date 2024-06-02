Arda Güler tarihe geçti!

02 Haziran 2024 00:19 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 00:24

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşılaştı. Real Madrid maçı 2-0 kazandı ve kupayı 15. kez müzesine götürdü.

ARDA GÜLER ADINI TARİHE YAZDIRDI

Şampiyonlar Ligi kupası tarihte ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun elinde yükseldi. Real Madrid forması giyen Arda Güler bunu başaran ilk isim oldu.

5 İSİM FİNALDE KAYBETMİŞTİ

Daha önce Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya uzanamamıştı.