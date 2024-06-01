Fenerbahçe taraftara randevu verdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 22:56 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 22:58
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Yarın akşama plan yapmayın" ifadelerini kullanarak taraftarı heyecana soktu. Sarı-Lacivertlilerin Jose Mourinho'yu açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe sosyal medyada yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı. Sarı-lacivertli kulüp Mourinho'nun açıklanmasını tahmin ediyor.
FENERBAHÇE'DE MOURİNHO SESLERİ
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda "Yarın akşama plan yapmayın" ifadeleri kullanıldı. Sarı-Lacivertlilerin Jose Mourinho'yu resmen açıklaması bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr