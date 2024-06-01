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Filenin Sultanları yoluna tam gaz devam ediyor ! 3 maç 3 galibiyet

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 22:30 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 22:39
Filenin Sultanları yoluna tam gaz devam ediyor ! 3 maç 3 galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaştı.

Millilerimiz, Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada rakibini 25-20, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.

3'TE 3 YAPTIK

ABD etabında 3'te 3 yapan Filenin Sultanları, VNL'deki 7. müsabakasında 5. galibiyetini elde etmiş oldu.

Ay-yıldızlı ekibimiz ilk iki maçında Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorlarla geçmişti.

SON MAÇ ABD İLE

Filenin Sultanları, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasının son maçında pazar günü TSİ 23.00'te ev sahibi ABD ile karşılaşacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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