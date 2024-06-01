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Borussia Dortmund - Real Madrid final maçının 11'leri açıklandı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 20:59 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 21:02
Borussia Dortmund - Real Madrid final maçının 11&#039;leri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 11'leri açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman takımı Borussia Dortmund ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşılaşıyor. İşte ilk 11'ler...

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Brandt, Sancho, Adeyemi, Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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