Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e destek!

01 Haziran 2024 20:01 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 20:07

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid - Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Dortmund'un Türk antrenörü Nuri Şahin'e eski takımı Antalyaspor'dan final maçına saatler kala bir mesaj geldi.

ANTALYASPOR BAŞARI DİLEDİ

Antalyaspor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda;

Yanındayız diyerek "Kulübümüzde futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan ve ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden Nuri Şahin'e bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde yürekten başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR'DA HEM FUTBOLCU HEM TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Antalyaspor'da Ekim 2021 ile Aralık 2023 arasında 92 maç teknik direktör olarak görev yapan 35 yaşındaki çalıştırıcı, Borussia Dortmund'dan aldığı teklif sonrası kırmızı beyazlı takımdan ayrılmış ve Alman ekibinin hocası Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğüne getirilmişti.