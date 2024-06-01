Göztepe iç transfere devam ediyor! Doğan ve Kubilay ile 1 sezon daha devam edilecek
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 19:09 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 19:51
Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş'un sözleşmeleri yenilendi.
Süper Lig'e yükselen Göztepe takım içi transferlerine devam ediyor.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmelerinde opsiyon bulunan Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş ile birer yıl daha anlaşıldığı belirtildi.
OYUNCULARIN KARNELERİ
Yeni sözleşme imzaladıkları Doğan Erdoğan bu sezon Göztepe ile tüm kulvarlarda 16 maçta forma giyip 1 asist üretirken forvet Kubilay Kanatsızkuş ise Göztepe adına bu sezon tüm kulvarlarda 32 maçta 4 gol 3 asist üretti.
KULÜP SOSYAL MEDYA HESABINDA DUYURDU
Kaynak: tgrthaber.com.tr