Mourinho'dan açıklama! 'Henüz bitmiş bir şey yok'

01 Haziran 2024 19:32 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 19:37

Göztepe iç transfere devam ediyor! Doğan ve Kubilay ile 1 sezon daha devam edilecek

Göztepe iç transfere devam ediyor! Doğan ve Kubilay ile 1 sezon daha devam edilecek

İsmail Kartal ile ayrılığı açıklayan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

FİNAL İÇİN LONDRA'DA

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid - Borussia Dortmund finali için İngiltere'ye giden Jose Mourinho, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ÇOK ÇALIŞIRIM"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu hakkında konuşan Mourinho, "Şampiyonlar Ligi zor. Fenerbahçe'nin 3 eleme oynaması gerekiyor. 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası'na gitti, sezon öncesi kampta olmayacaklar. İlk eleme öncesinde olmayacaklar o yüzden biraz zor. Ama anlaşırsam... Biliyorsunuz rekabetleri severim. Anlaşırsak, Şampiyonlar Ligi'nde olmak için çok çalışırım." dedi.