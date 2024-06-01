Lyndon Dykes İskoçya adına Euro 2024'e katılamayacak

01 Haziran 2024 21:25 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 21:26

İskoçya'da Lyndon Dykes sorunu yaşanıyor.

Euro 2024'e sayılı günler kala İskoçya Milli Takımının teknik direktörü Steve Clarke büyük bir problemle karşı karşıya kaldı. Golcü futbolcu Dykes'in yokluğu antrenörün planlarını bozacak gibi duruyor.

İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Dünkü antrenmanda sakatlanan Lyndon Dykes, UEFA Euro 2024 kadrosundan çıkarıldı" denildi.

SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPILDI

"Senin için çok üzüldük Lyndon ama yakında İskoçya formasını giyeceğini bil. Sana acil şifalar diliyorum."

Dykes'ın yokluğu, Clarke'ın seçenekleri arasında iki aday var. Che Adams ve Lawrence Shankland'ı şans doğacak gibi.

İskoçya, 14 Haziran'daki EURO 2024 açılış maçında Almanya'yı ağırlayacak ve geri kalan grup maçlarında İsviçre ve Macaristan ile karşılaşacak.