Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarına seslendi! "Haydi yolculuğumuza başlayalım"
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 23:59 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 00:30
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yeni teknik direktörü Jose Mourinho için paylaşım yaptı. Jose Mourinho yarın saat 19:00'da düzenlenecek imza töreni için taraftarları Kadıköy'e davet etti.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho yarın İstanbul'a geliyor. Sarı-Lacivertlilerden yapılan paylaşımda Mourinho yarın taraftarları Kadıköy'e davet etti.
İMZA TÖRENİ YARIN 19'DA
Fenerbahçe, Portekizli teknik adam için saat 19:00'da imza töreni düzenleyecek.
"YARIN KADIKÖY'DE BULUŞUYORUZ"
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.
"Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım."
Kaynak: tgrthaber.com.tr