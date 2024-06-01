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Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarına seslendi! "Haydi yolculuğumuza başlayalım"

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 23:59 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 00:30

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yeni teknik direktörü Jose Mourinho için paylaşım yaptı. Jose Mourinho yarın saat 19:00'da düzenlenecek imza töreni için taraftarları Kadıköy'e davet etti.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho yarın İstanbul'a geliyor. Sarı-Lacivertlilerden yapılan paylaşımda Mourinho yarın taraftarları Kadıköy'e davet etti.

İMZA TÖRENİ YARIN 19'DA

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam için saat 19:00'da imza töreni düzenleyecek.

"YARIN KADIKÖY'DE BULUŞUYORUZ"

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

"Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım."

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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