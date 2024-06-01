Mourinho adım adım Fener'e!

01 Haziran 2024 23:00 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 23:09

Fenerbahçe'nin başına geçeceği beklenen Portekizli teknik adam Jose Mourinho'da adım adım sona yaklaşıldı!

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Jose Mourinho yarın saat 14.00'te İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA RANDEVU

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmayı başardı. Kulüpten yapılan gönderide "Yarın akşama plan yapmayın" sözleri taraftarın Jose Mourinho'nun açıklanma ihtimalini akıllara getirirken Yağız Sabuncuoğlu'nun "Jose Mourinho yarın saat 14.00'te İstanbul'da olacak!" haberi taraftarlarda büyük merak uyandırdı.