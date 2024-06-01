Real Madrid 15. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı!

01 Haziran 2024 23:55 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 00:10

Şampiyonlar Ligi final maçında Borussia Dortmund, Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Wembley Stadyum'unda oynanan maça Alman temsilcisi Borussia Dortmund çok hızlı başladı. Adeyemi 1'e 1'de kaçırdığı net gol pozisyonu ve Füllkurg'un direkten dönen topu ile Dortmund bir türlü golü bulamadı.

İlk yarıyı Dortmund tek kale oynasa da istediği skoru alamadan ilk yarıyı 0-0 beraberlikle bitirdi.

İkinci yarı Real Madrid atakları ile başladı.

74. dakikada savunma oyuncusu Dani Carvajal'in kaydettiği gol ile Real Madrid skoru 1-0'a getirmeyi başardı.

83. dakikada sol çaprazdan Vinicius'un attığı gol ile Real Madrid farkı ikiye çıkartarak 2-0'a çıkardı.

Maçta başka gol olmadı ve Real Madrid, Dortmund'u 2-0'la kazanıp şampiyonluğa ulaştı.

REAL MADRİD 15. KEZ KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'nin devi Real Madrid bu kupayı 15. kez müzesine götürmeyi başardı. Eflatun-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ni; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 ve 2024 yıllarında kazanmayı başardı.

ANCELOTTİ 5. ZAFERİNİ ALDI

Devler Ligi'nin 4 şampiyonlukla en başarılı teknik direktörü olan İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, kariyerindeki 5. zaferi kazanmayı başardı.

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014, 2022 ve 2024 yıllarında mutlu sona ulaşmış oldu.

İngiliz Bob Paisley, Fransız Zinedine Zidane ve İspanyol Josep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 3'er zaferle Ancelotti'yi takip etti.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'in kazanmasıyla bu turnuvayı kazanan 'İlk Türk' ünvanını Arda Güler almış oldu.

MADRİD 3 KUPA İLE SEZONU TAMAMLADI

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde galip gelerek 2023-24 sezonunu üç kupayla kapadı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid kupayı 15. kez müzesine götürdü.

Bu sezon LaLiga'da 95 puanla şampiyon olan Madrid ekibi, İspanya Süper Kupa finalinde ise Barcelona'yı mağlup ederek mutlu sona ulaştı.