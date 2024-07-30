Elazığ'da düğünde bıçaklı kavga! Yaralılar var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Temmuz 2024 21:39 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 21:49
Elazığ'da bir düğünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da düğün gecesine kan bulaştı. İki grup arasındaki bıçaklı kavgada yaralıların olduğu bildirildi.
İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ
Karakoçan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Ortalık bir anda karışırken çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı