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Elazığ'da düğünde bıçaklı kavga! Yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Temmuz 2024 21:39 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 21:49

Elazığ'da bir düğünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da düğün gecesine kan bulaştı. İki grup arasındaki bıçaklı kavgada yaralıların olduğu bildirildi.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Karakoçan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Elazığ'da düğünde bıçaklı kavga! Yaralılar var - 1. Resim

3 KİŞİ YARALANDI

Ortalık bir anda karışırken çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da düğünde bıçaklı kavga! Yaralılar var - 2. Resim

 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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