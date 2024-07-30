Elazığ'da düğünde bıçaklı kavga! Yaralılar var

30 Temmuz 2024 21:39 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 21:49

Elazığ'da düğün gecesine kan bulaştı. İki grup arasındaki bıçaklı kavgada yaralıların olduğu bildirildi.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Karakoçan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Ortalık bir anda karışırken çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.