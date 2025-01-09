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Elazığ'da ortalık savaş alanına döndü! 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ocak 2025 09:32 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:32
Elazığ&#039;da ortalık savaş alanına döndü! 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Elazığ’da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Elazığ​'da sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yürekler ağızlara geldi.

Elazığ'da ortalık savaş alanına döndü! 6 araç birbirine girdi - 1. Resim

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

6 aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması için çalışma sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da ortalık savaş alanına döndü! 6 araç birbirine girdi - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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