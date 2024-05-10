Elazığ'da PKK'ya darbe: Terör örgütü üssü çökertildi!

10 May 2024 20:57 - Güncelleme : 10 May 2024 20:58

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonun Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde 10 Mayıs 2024 tarihinde icra edildiği ve geçmiş yıllarda PKK mensupları tarafından kullanılan bir mağarada yapıldığı belirtildi.

SİLAH, MÜHİMMAT, TÜP VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR İMHA EDİLDİ

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde 10 Mayıs 2024 tarihinde icra edilen, Şehit J. Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu'nda geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir doğal mağara içerisinde silah, mühimmat, tüp, pil ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.