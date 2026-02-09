Menü Kapat
Gündem
Elazığ'da suçlulara büyük darbe! 327 gözaltı, 39 tutuklama

Elazığ'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada huzur operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 327 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 39'u tutuklandı.

Elazığ'da suçlulara büyük darbe! 327 gözaltı, 39 tutuklama
Elazığ'da güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kentte 1-8 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur operasyonları düzenlendi. Uygulamalarda ulaşılan rakamlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

327 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 39 KİŞİ TUTUKLANDI

Buna göre, hafta boyunca meydana gelen toplam 277 asayiş olayında, 327 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da suçlulara büyük darbe! 327 gözaltı, 39 tutuklama

Şehir genelinde kurulan uygulama noktalarında yürütülen denetim faaliyetlerinde, 57 binden fazla şahsın GBT sorgusu yapıldı, 25 bin araç detaylı kontrolden geçirildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kural ihlali tespit edilen 3 binden fazla araca cezai işlem uygulandı.

Narkotik suçlarla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda ise yüklü miktarda suç unsuru ele geçirildi. Yapılan aramalarda, kilogram bazında uyuşturucu maddeler ve piyasaya sürülmeye hazır milyonlarca kaçak makaronun emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındığı bildirildi.

ETİKETLER
#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Trafik Denetimleri
#Kaçakçılıkla Mücadele
#Elazığ Güvenlik Operasyonları
#Asayiş Uygulamaları
#Gündem
