Elazığ’da tüyler ürperten olay! Müzede gezerken 14 yıl önce ölen annesinin fotoğrafını gördü

18 Kasım 2024 12:10 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:23

Elazığ’da yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Turgut Sarıçiçek, gezdiği müzede tüyler ürperten bir an yaşadı. Müzedeki fotoğrafları inceleyen Sarıçiçek, 2010’da hayatını kaybeden annesi ile teyzesinin şimdiye kadar hiç görmediği fotoğraflarını gördü. Yaşlı adam, duygu dolu anlar yaşadı.

Elazığ​'da fen bilgisi öğretmeni Mehmet Turgut Sarıçiçek hafta sonunu değerlendirmek için ailesiyle Kent Müzesine gitti. Sarıçiçek ve ailesi fotoğrafları dikkatle incelerken hayatının şokunu yaşadı. Sarıçiçek, sergilenen fotoğrafa uzun uzun baktı. 2010 yılında 84 yaşındayken kaybettiği öğretmen annesi Bedriye Sarıçiçek ile yine öğretmen olan teyzesinin olduğunu gördü. Şimdiye kadar sergilenen fotoğrafları görmeyen Sarıçiçek, hayatının hem en hüzünlü hem de en gururlu gününü aynı anda yaşadı.

"GÖRÜNCE HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Yeni açılan müzeyi gezmek için geldiğini belirten Sarıçiçek, ''Bu müzeyi açanlara çok teşekkür ediyorum. Ben bu odaya girdiğim zaman dondum kaldım, şoke oldum. Beni yıllar öncesine götürdü. Resimlere baktığım zaman rahmetli annem, rahmetli teyzem, rahmetli ilkokul öğretmenim, rahmetli müdürümü gördüm. Bu resimleri görünce hayatımın şokunu yaşadım. Gözlerim doldu. 40-45 dakikadır aynı odadayım, çıkamadım bir türlü. Annem o zamanın, işte liseyi bitirdiği zaman olgunluk diploması denilen bir diploması vardı, bize onu gösterirdi. O olgunluk diploması ile istediği üniversiteye rahatlıkla gidebilirdi. Fakat maddi imkansızlıklar nedeni ile hemen hayata atılıp. Ailesine bakmakla yükümlü olduğu için kısa sürede hemen öğretmen oluyor. Aynı şekilde teyzem de öyle. Rahmetli anneannemin terzilik yaparak 32 yaşında dul kalmış bir kadıncağızın 5 çocuğu bu şekilde okutarak buralara getirmesinden ben gurur duydum. Bunlar Türkiye Cumhuriyetinin ilk öğretmenleri, her anlattığımda da gözlerim dolar, çok etkilenirim. Bunlar cumhuriyet öğretmenleri. Bu fotoğraflar sanırım 1970’li yıllara ait. Ben de bu okulda okudum. Sonra Dumlupınar İlkokulu iki katlı yapıldı zaten o zaman da biz mezun olmuştuk. Buradaki öğretmenlerin neredeyse hepsi rahmetli, hepsi nur içinde yatsın, annem 2010 yılında rahmetli oldu, 84 yaşındaydı’’ dedi.