Elazığ’da yangın paniği: Vatandaşlar ve ekipler seferber oldu!

06 Temmuz 2024 23:05 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 23:09

MİT Türk bayrağına saldıranları bir bir yakalıyor! Görüntüden bulundu defalarca öptürüldü

MİT Türk bayrağına saldıranları bir bir yakalıyor! Görüntüden bulundu defalarca öptürüldü

Türkiye'de birçok noktadan yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay, Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde yaşandı. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

1 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.