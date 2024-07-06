Elazığ’da yangın paniği: Vatandaşlar ve ekipler seferber oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 23:05 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 23:09
Elazığ’da korkutan bir yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.
Türkiye'de birçok noktadan yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Olay, Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde yaşandı. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
1 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı