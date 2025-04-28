Elazığ'daki büyük yıkımı hatırlattı! 5 yıl önceki depremin artçısı niteliğinde

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saatlerinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi bir hasar kaydedilmeyen depreme ilişkin Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin artçısı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem sonrasında ilde AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtilerek, bütün birimlerin depremin ildeki etkilerini yakından takip ettiği bildirildi.

DEPREM DAF'IN BATI KOLUNDA MEYDANA GELDİ

Depreme ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir değerlendirmelerde bulundu.

Sözbilir, Sivrice'deki depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti.

"ARTÇI DEPREM"

Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, ilk gözlemlerde depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu gözlemlendiğini dile getirdi.

Sözbilir, "Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında Pütürge ve Çelikhan arasında devam eden stres transferi nedeniyle bu tür küçük ölçekli depremlerin olması olağandır." dedi.