Elinde silahla sokakta sürüklemişti... Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

30 May 2024 12:06 - Güncelleme : 30 May 2024 13:17

İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda; Özgür Kemal Akdemir (31), tartıştığı eski sevgilisi Başak Tekin’i sokak ortasında başına tek el ateş ederek katletmişti... Cinayetin ardından kendisini de başından vuran Akdemir, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Dehşete düşüren olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI ÖĞRENİNCE AYRILMIŞ

Akdemir ile Tekin’in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin’in Akdemir’i uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenildi.

NİŞANLANDIĞINI DUYUNCA İSTANBUL'A GELDİ

Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin’i, Akdemir’in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı. Bu süreçte Başak Tekin’in nişanlandığını duyan Akdemir’in, dün akşam Erzincan’dan otobüse binip sabah İstanbul’a geldiği öğrenildi.

GENÇ KIZI SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin’in adresine giden Akdemir’in işe giden genç kızın silahla önünü kestiği ortaya çıktı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurduğu ve kendi başına da bir el sıktığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Akdemir'in elindeki silahla, genç kızı ara sokağa doğru sürüklendiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.