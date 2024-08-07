Elon Musk'ın Starlink'leri geçiş yaptı: Türkiye'nin pek çok noktasından görüldü!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ağustos 2024 23:09 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 23:20
Starlink uyduları yurda giriş yaptı. Bulundukları ilde gökyüzündeki hareketliliği gören vatandaşlar telefonuna sarıldı.
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzaya göndermiş olduğu Starlink uyduları yaz gecesi gökyüzünü süsledi. Edirne'den görülen Starlink uyduları pek çok şehirden geçiş yapmaya başladı.
Akşam 22.15 sularında görülen Starlink uyduları heyecana neden oldu. Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uydular vatandaşların ilgisini çekti. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait uydular, daha önce Türkiye'nin birçok ilinde de görülmüştü.
Starlink projesi, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı