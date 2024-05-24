Emanetine sahip çıkan bir gençlik! Köklerden göklere

24 May 2024 15:24 - Güncelleme : 24 May 2024 15:38

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzak Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında derslere başladı. Okul müdürü Samet Bilecen, öğrencilerin yaptığı projelerle ilgili tgrthaber.com'a özel açıklamalar yaptı.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncülerinden ve bugün tüm dünya tarafından yakından takip edilen Bayraktar AKINCI'nın tasarımını geliştiren rahmetli Özdemir Bayraktar, gençlerin ilham kaynağı oldu.

'Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun diye' hedefiyle yapılan Teknofest buluşmalarından sonra, eğitime başlayan bu lisede de, gençlerin Milli Teknoloji Hamlesine yapacakları katkılar destekleniyor.

Hazırlık da dahil olmak üzere 5 yıl süren eğitim süreçlerinden sonra, ülkemizi yukarıya taşıyacak mühendislerin yetiştirilmesini hedefleyen Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzak Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64 öğrenciye eğitim veriyor.

Hazırlık sınıfı öğrencilerinden Utku Berkay Tan ve İpek Ak, danışman öğretmenleri ile tasarlamış oldukları açılır kapanır bir kabini olan drone ile çok başarılı bir ürün ortaya koydular.

Berkay Tan ve İpek Tan geliştirdikleri geniş hazneli drone ile okul yemekhanelerinde artan yemekleri yem haline getirip, ormanda yaşayan yabani hayvanlar için drone ile taşıyorlar. Uçurdukları drone ile yabani hayvanlar için yemek taşımacılığı projesini Okul yönetimi de destekliyor.

Geliştirilen bu proje ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesine' katkı sağlayıp israfın önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda zorlu şartlarda uzun süre aç kalan hayvanların da besin bulmalarına yardımcı olunuyor.

"HEDEFİMİZ BAŞARILI MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEK"

Tgrthaber.com'a özel açıklamalarda bulunan Okul Müdür Samet Bilecen;

"Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuklarımızı ortaöğretim sıralarında uzay ve eğitim teknolojileriyle tanıştırmak için faaliyet yürütüyor.

Lise, milli ve yerli bilgi ve teknolojinin ışığında, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek insan kaynağı yetiştirmeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Toplam 4 bin 770 metrekarelik alanda; eğitim, atölye ve pansiyon binası olmak üzere 3 ana binadan oluşan tesiste, 32 derslik, 6 laboratuvar, 2 resim ve müzik atölyesi yer alıyor.

Okulumuz tam bir proje okulu. Savunma Sanayisine mühendis yetiştirme amacıyla öğretim hayatına başladık. Okulumuzun amacı, protokol ortaklarımız olan ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEİ, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Savunma Sanayii şirketlerine başarılı mühendisler yetiştirmektir." Dedi.